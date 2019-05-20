الدفاع المدني: 6 إجراءات لتجنب الحرائق الناجمة عن الزيوت

نصحت المواطنين بتوعية العاملات المنزليات
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، ستة تحذيرات لتجنب الحرائق الناجمة عن الزيوت.
وأضافت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن المطبخ نطاق محفوف بالمخاطر؛ فأغلبه يمثل المصدر الرئيس للحرائق المنزلية وأغلبها ينتج عن القلي بالزيت أو غيره من الدهون.
ولتجنب الحرائق الناتجة عن الزيوت، أكدت مديرية الدفاع المدني ضرورة عدم ترك الزيت على موقد الغاز بدون رقابة، ومتابعة العاملات في المنزل وزيادة وعيهن بذلك، مع التنظيف الدائم لموقد الغاز من آثار الزيوت المنسكبة.
وتابعت، أنه عند حدوث اشتعال للزيت يجب غلق الموقد لمنع حرارة الموقد من زيادة الاشتعال، وتغطية الوعاء المشتعل بوعاء أكبر منه لحجب الهواء عنه أو باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء.
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