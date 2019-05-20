مدني العاصمة المقدسة ينفذ 2146 جولة ميدانية على الفنادق والشقق والمطاعم

ضمن إجراءات سلامة الزوار والمعتمرين
نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، ألفي و146 جولية ميدانية شملت الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم وعددًا من الأنشطة التجارية على اختلاف استخداماتها؛ ضمن إجراءات حماية وسلامة المعتمرين والزوَّار.
جاء ذلك في إطار الجولات التفتيشية للإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة على مباني المعتمرين والزوار والمحلات التجارية التي بدأت أعمالها منذ خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك لهذا العام.
وأوضح مدير إدارة السلامة بالإدارة المقدم المهندس فواز بن إبراهيم الزايدي أنه تم تنفيذ أكثر من ألفي و146 جولة ميدانية، مشيرًا إلى أنه روعي في الخطة متابعة قيام شركات ومؤسسات السلامة والمصاعد الكهربائية بأعمال الصيانة الدورية قبل بداية الشهر الفضيل؛ لضمان جاهزية الأنظمة وفعاليتها أثناء الحوادث، وكذلك رصد أي ملاحظات قد تتسبب في حوادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي ومعالجة تلك التجاوزات.
وبيّن الزايدي أن الخطة اشتملت على تفعيل جانب التوعية الوقائية ببث رسائل توعوية لكافة ساكني العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام باستخدام وسائل التواصل الحديثة والشاشات النقطية لإيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة، أصدرت خمسة آلاف و 755 تصريحًا لكافة الأنشطة منذ بداية هذا العام، منها 635 تصريحًا للفنادق والشقق المفروشة و228 للمطاعم، كما وقف على أكثر من 16 ألف و368 منشأة بمعدل 91 جولة يوميًا.
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