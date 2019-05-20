بالفيديو.. قائد سيارة يصدم دوريتي شرطة بالداير ويفلت من قبضة رجال الأمن

تكثف شرطة محافظة الداير، جهودها للبحث عن شخص قام بصدم دوريتين للشرطة ولاذ بالهرب من الموقع أثناء مباشرة دوريات شرطة الداير بلاغًا بجانب مجمع تجاري بالمحافظة.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة متداول على نطاق واسع، قائد سيارة يحاول بشكل جنوني الإفلات من قبضة رجال الأمن ليتمكن من الهرب بعد اصطدامه بسيارتي الشرطة.

وأشاد متداولو الفيديو بالحكمة الكبيرة التي تحلى بها رجال الأمن خلال الموقف من خلال ضبط النفس، كون الحادثة وقعت وسط مكان عام به كثير من الأشخاص مما يتعذر ردعه بالقوة حفاظًا على الأرواح.

ونوّه النشطاء بالتواجد الأمني الكبير للدوريات الأمنية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي حدَّ من الظواهر السلبية على حد تعبيرهم.