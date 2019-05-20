«الثقافة» تتسلم الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية والمجلة العربية من «الإعلام»

تسلّمت وزارة الثقافة الجمعيات والأندية الأدبية والمراكز الثقافية والمجلة العربية من وزارة الإعلام؛ وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، الصادر في الـ 28 من جمادى الآخر، القاضي بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة إلى الوزارة.

وانتقل إلى وزارة الثقافة أيضًا، الإشراف على جمعيات «العربية السعودية للثقافة والفنون، والسعودية للفنون التشكيلية، والطوابع، والتصوير الضوئي، والسعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، والمسرحين، والخط العربي، والناشرين السعوديين، والمنتجين السعوديين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد، أن العمل بين وزارتي الثقافة والإعلام قائم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات الإدارية المترتبة على نقل المهام الإشرافية والارتباطات المرجعية في الكيانات الثقافية، لافتًا إلى أن وزارة الثقافة ستعمل على تطوير الإمكانات، وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي.

وأضاف الحميد، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لرؤية وتوجهات الوزارة التي سبق وأن حددت 16 قطاعًا فرعيًّا يتركز عليها نشاطها، التي ستعمل على تعزيز قدرتها على القيادة الفعّالة لمبادراتها الرائدة في مختلف مجالات القطاع الثقافي، مشيرًا إلى أن الكيانات الثقافية المنقولة ستشارك في تحقيق أهداف الوزارة وفق هيكلة جديدة لمجمل القطاع الثقافي السعودي.