تمديد جديد لمهلة ترخيص الأسلحة الفردية والذخائر

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنبا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأوضحت الوزارة لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد جديد لمهلة ترخيص
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