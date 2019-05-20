1828 دراسة صادرة من هيئة الخبراء العام الماضي

كشف تقرير إحصائي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عن إنجازها 98.6 % من إجمالي الدراسات الواردة لها خلال العام الماضي 1439 من المقام السامي ومجلس الوزراء، وجهات حكومية لدراستها، الذي شهد ارتفاعا في نسبة النمو في عدد الدراسات الواردة والصادرة مقارنة بالعام الذي سبقه 1438.

1733 دراسة

أظهر التقرير أن إجمالي عدد الدراسات النظامية الصادرة من الهيئة للعام الماضي 1439 بلغ 1828 دراسة مسجلة ارتفاعا بـ5.5 % عن عام 1438، الذي بلغ فيه 1733 دراسة، فيما بلغ إجمالي المعاملات الواردة العام الماضي 1854 معاملة بنسبة ارتفاع 8.9 % عن عام 1438 الذي بلغ فيه 1704 معاملات، ووفقا للتقرير صنفت الهيئة الدراسات النظامية الصادرة للعام الماضي 1439 التي أجريت في الهيئة بطلب الدراسة، مشروعات الأوامر والمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء، مشروعات الأنظمة وتعديلاتها، مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، الحسابات الختامية والتقارير السنوية، القواعد العامة والدراسات النظامية الأخرى.

شعبة الترجمة

بينت الهيئة أن أعمال شعبة الترجمة بالهيئة بلغت 71 عملا من خلال 129 اجتماعا، منها 18 في الأنظمة واللوائح، فيما بلغ عدد اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترجمت أو روجعت 52 عملا، فيما بلغ عدد الأنظمة التي ترجمت وطبعت ونشرت عملا واحدا، أما الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية للمشاركة في دراسة المعاملات بلغت 3555 اجتماعا.

بحث المعاملات

أوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن من مهامها بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائبه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة، ودراستها، وتحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع، ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، كذلك دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية أو التي تهم أكثر من جهة حكومية، وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، إضافة إلى مشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.

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الدراسات الواردة والصادرة

1854 الواردة لعام 1439

1704 الواردة لعام 1438

1828 الصادرة لعام 1439

1733 الصادرة لعام 1438

3555 اجتماعا للهيئة مع الجهات المشاركة في الدراسة