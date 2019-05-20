جاء ذلك، خلال استقبال الأمير مشعل بن ماجد، في مكتبه أمس، مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، الذي قدّم عرضا موجزا عن إعادة هيكلة أقسام الجامعة.
وأشار إلى أن الجامعة حرصت -خلال ذلك- على بناء قدرات الأقسام الأكاديمية باستحداث تخصصات حديثة ومميزة، تتوافق مع توجهات الدولة لبناء جيل متمكن متسلح بالمهارات والمعارف العلمية الحديثة، مع المحافظة على قيم وخصوصية المجتمع، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الجانب العلمي والإنساني، ومراعاة احتياجات المستفيدين، ومتطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة.
وأعرب محافظ جدة عن سعادته بهذه الخطوة ومضامينها، بما يُسهم في انطلاقة الجامعة نحو التقدم وغرس القيم والمعارف لدى طلابها وطالباتها، بما ينعكس إيجابا على المجتمع وخدمة دوت الخليج في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصصات حديثة بجامعة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.