تخصصات حديثة بجامعة جدة

اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، على مشروع هيكلة جامعة جدة، الذي تم الانتهاء منه بإعادة هيكلة بعض كليات الجامعة والأقسام العلمية، واستحداث بعض البرامج والكليات الجديدة.

جاء ذلك، خلال استقبال الأمير مشعل بن ماجد، في مكتبه أمس، مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، الذي قدّم عرضا موجزا عن إعادة هيكلة أقسام الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة حرصت -خلال ذلك- على بناء قدرات الأقسام الأكاديمية باستحداث تخصصات حديثة ومميزة، تتوافق مع توجهات الدولة لبناء جيل متمكن متسلح بالمهارات والمعارف العلمية الحديثة، مع المحافظة على قيم وخصوصية المجتمع، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الجانب العلمي والإنساني، ومراعاة احتياجات المستفيدين، ومتطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة.

وأعرب محافظ جدة عن سعادته بهذه الخطوة ومضامينها، بما يُسهم في انطلاقة الجامعة نحو التقدم وغرس القيم والمعارف لدى طلابها وطالباتها، بما ينعكس إيجابا على المجتمع وخدمة دوت الخليج في مختلف المجالات.