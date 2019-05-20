جدارية وحدة وطن تزين قافلة أبناء الشهداء

أكثر من 20 فعالية ثقافية واجتماعية وترفيهية، شهدها ختام فعاليات قافلة أبناء الشهداء أمس في مكة المكرمة، علاوة على تفاعل الحضور مع ورشة عمل برمجة الروبوت في تنمية المهارات والإبداعات الذاتية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

10 جهات

حظيت المبادرة بمشاركة 10 جهات حكومية، وبحضور الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا وعدد من الشخصيات البارزة، بهدف تسليط الضوء على التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القطاعات العسكرية، وتكريم أسر الشهداء منهم ومشاركة أسرهم وذويهم.

واستقبلت القافلة نحو 150 من أبناء وبنات الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم واستمرت الفعاليات على مدار 4 أيام، ووضعوا بصمتهم على جدارية «وحدة وطن» وهي لوحة فنية كبيرة طولها 4 أمتار، وعرضها 1.7 متر، شارك في رسمها أبرز الفنانين والفنانات من فريق لسمة التشكيلي، وتحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومعالم المملكة والجنود والدبابات الحربية والمواطنين، ‏ويعلوها ‏شعاع يتم تعبئة ألوانه بطباعة أيادي أبناء الشهداء ‏وشعاع آخر يعلوه يطبع بأيادي أمهات الشهداء وزوجاتهم، وترمز إلى شعاع أمل تستظل به مملكتنا الحبيبة.

مشاركة واسعة

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أشار رئيس اللجنة المنظمة للقافلة فهد السمحان إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات ساهمت في نجاح القافلة، وتؤكد على الحس الوطني لمختلف القطاعات تجاه أبطال سجلوا ملاحم الشرف والتضحية للحفاظ على أمن بلدهم.

نجاح المبادرة

وشارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة في نجاح المبادرة، منها رئاسة الحرمين الشريفين، الأمن العام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرع منطقة مكة المكرمة، التعليم، أمانة محافظة جدة، أمانة العاصمة المقدسة، مطار الملك عبدالعزيز، ومجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه.