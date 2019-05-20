20 مركزا لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المدن والمحافظات

تعتزم وزارة الصحة إنشاء 20 مركزا لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بمناطق ومحافظات «الرياض والقصيم وحائل والدمام والأحساء وحفرالباطن ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقنفذة والطائف والحدود الشمالية والجوف والقريات وتبوك وعسير وبيشة ونجران وجازان والباحة».

الأزمات والكوارث

بحسب وثيقة لمشروع إعداد وتجهيز مراكز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمناطق والمحافظات اطلعت عليها «دوت الخليج»، عزت وزارة الصحة اختيارها لإنشاء مراكز إدارة «الأزمات والكوارث»، حتى يقوم بإدارة جميع الأزمات والكوارث الصحية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة، وكذلك التخطيط المسبق للتقليل من الآثار المترتبة على وجود حدث، وتدريب الكوادر الصحية على إدارة الأحداث وكيفية التدخل عند الحاجة ورفع مستوى السلامة والتقليل من المخاطر.

إعداد البنى التحتية

يتضمن المشروع إعداد البنى التحتية والأجهزة والمعدات التشغيلية لتحسين التواصل بين قطاعات الوزارة والشؤون الصحية، وربط الوزارة بالقطاعات الأخرى. كما يتضمن نطاق عمل المشروع المهمات والمهمات الفرعية التالية: مواءمة النماذج الهندسية والداخلية للمراكز المستهدفة، وتنفيذ التشطيبات الداخلية والأعمال الكهربائية والميكانيكية للمراكز وتجهيزها على نموذجين للمساحات المتوفرة في المناطق، وهي 450 م2 و250 م2،وتوفير خوادم احتياطية في المراكز المستحدثة. وتوفير تجهيزات تقنية وفقا للسياسيات والمعايير الخاصة بتقنية المعلومات بوزارة الصحة ًوالمتطلبات الفنية الخاصة بالمشروع.

أهداف مراكز الأزمات والكوارث الصحية

01 إدارة جميع الأزمات والكوارث الصحية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة

02 التخطيط المسبق للتقليل من الآثار المترتبة على وجود حدث صحي

03 تدريب الكوادر الصحية على إدارة الأحداث وكيفية التدخل عند الحاجة وفقا للهدف الإستراتيجي

04 رفع مستوى السلامة والتقليل من المخاطر.

المدن والمحافظات المستهدفة لإنشاء المراكز

01 الرياض

02 القصيم

03 حائل

04 الدمام

05 الأحساء

Advertisements

06 حفرالباطن

07 مكة المكرمة

08 المدينة المنورة

09 جدة

10 الطائف

11 الحدود الشمالية

12 الجوف

13 القريات

14 تبوك

15 عسير

16 بيشة

17 نجران

18 جازان

19 الباحة

20 القنفذة