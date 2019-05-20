20 مركزا لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في المدن والمحافظات

الأزمات والكوارث
بحسب وثيقة لمشروع إعداد وتجهيز مراكز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بالمناطق والمحافظات اطلعت عليها «دوت الخليج»، عزت وزارة الصحة اختيارها لإنشاء مراكز إدارة «الأزمات والكوارث»، حتى يقوم بإدارة جميع الأزمات والكوارث الصحية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة، وكذلك التخطيط المسبق للتقليل من الآثار المترتبة على وجود حدث، وتدريب الكوادر الصحية على إدارة الأحداث وكيفية التدخل عند الحاجة ورفع مستوى السلامة والتقليل من المخاطر.
إعداد البنى التحتية
يتضمن المشروع إعداد البنى التحتية والأجهزة والمعدات التشغيلية لتحسين التواصل بين قطاعات الوزارة والشؤون الصحية، وربط الوزارة بالقطاعات الأخرى. كما يتضمن نطاق عمل المشروع المهمات والمهمات الفرعية التالية: مواءمة النماذج الهندسية والداخلية للمراكز المستهدفة، وتنفيذ التشطيبات الداخلية والأعمال الكهربائية والميكانيكية للمراكز وتجهيزها على نموذجين للمساحات المتوفرة في المناطق، وهي 450 م2 و250 م2،وتوفير خوادم احتياطية في المراكز المستحدثة. وتوفير تجهيزات تقنية وفقا للسياسيات والمعايير الخاصة بتقنية المعلومات بوزارة الصحة ًوالمتطلبات الفنية الخاصة بالمشروع.
أهداف مراكز الأزمات والكوارث الصحية
01 إدارة جميع الأزمات والكوارث الصحية التي من الممكن أن تتعرض لها المنطقة
02 التخطيط المسبق للتقليل من الآثار المترتبة على وجود حدث صحي
03 تدريب الكوادر الصحية على إدارة الأحداث وكيفية التدخل عند الحاجة وفقا للهدف الإستراتيجي
04 رفع مستوى السلامة والتقليل من المخاطر.
المدن والمحافظات المستهدفة لإنشاء المراكز
01 الرياض
02 القصيم
03 حائل
04 الدمام
05 الأحساء
06 حفرالباطن
07 مكة المكرمة
08 المدينة المنورة
09 جدة
10 الطائف
11 الحدود الشمالية
12 الجوف
13 القريات
14 تبوك
15 عسير
16 بيشة
17 نجران
18 جازان
19 الباحة
20 القنفذة
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