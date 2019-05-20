3 أساطيل لطيران أمن العمرة في مهمة رمضان

وتتمثل مروحيات طيران الأمن المشاركة في مهمة أمن العمرة، في: مروحية من طراز S-92، ومروحية من طراز بلاك هوك S-70i، ومروحية من طراز أيرباص H145
مهام طيران الأمن
أمنية
خدمية إنسانية
مهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي
متابعة حركة حشود المعتمرين
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