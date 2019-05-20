3 أساطيل لطيران أمن العمرة في مهمة رمضان

يشارك طيران الأمن في مهمة رمضان لهذا العام بثلاثة أساطيل لمروحيات متنوعة المهام اللوجيستية، وتشارك أكثر من طائرة بالطلعة الواحدة بحسب نوع المهمة المكلفة بها، سواء أكانت أمنية أو خدمية إنسانية، بالإضافة إلى مهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي ومتابعة حركة حشود المعتمرين والزوار في أوقات الذروة من الشهر الفضيل، والتي تقدم لأداء العمرة على مدار الساعة وتأدية صلاتي التراويح والتهجد بالحرم المكي الشريف، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تنظم تلك الحشود بمنتهى السلاسة والدقة والسرعة في الاستجابة حيال أي طارئ قد يعتريهم.

وتتمثل مروحيات طيران الأمن المشاركة في مهمة أمن العمرة، في: مروحية من طراز S-92، ومروحية من طراز بلاك هوك S-70i، ومروحية من طراز أيرباص H145

مهام طيران الأمن

أمنية

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خدمية إنسانية

مهام المسح الأمني والاستطلاع الجوي

متابعة حركة حشود المعتمرين