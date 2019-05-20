مغاسل خاصة لـ2136 حافظة زمزم بالحرم

تعمل إدارة سقيا زمزم على توفير ماء زمزم في المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه على مدار اليوم، مع المتابعة المستمرة من فريق عمل إشرافي، يتناوب لضمان تقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام، إذ يقدم نحو 10 آلاف حافظة في اليوم الواحد، وتتم تعبئتها عبر 29 نقطة تعبئة موجودة داخل المسجد الحرام وساحاته، منها 20 نقطة تعبئة للماء المبرد، و9 نقاط للماء غير المبرد.

صهاريج زمزم

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في إدارة سقيا زمزم- إحدى الإدارات الخدمية التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية، ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام، كما يشرف على كل ما يخص ماء زمزم، وكذلك التنسيق مع الإدارة ذات العلاقة في حالة وجود ملاحظات، وتعمل أيضا على تأمين ماء زمزم المبارك للمسجد النبوي، خلال إرسال صهاريج ماء زمزم بشكل يومي، وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام.

2136 حافظة

تنشر إدارة سقيا زمزم أكثر من 10 آلاف حافظة في كل أرجاء المسجد الحرام، وذلك لتسهيل الوصول إلى ماء زمزم، ومنع حالات الزحام عن المشربيات وخزانات الإستيل، وتتم زيادة أعداد الحافظات حسب زيادة كثافة المصلين، إذ يصل عدد الحافظات المتوافرة إلى 25 ألف حافظة، كما تعمل إدارة زمزم على متابعة نظافة وسلامة الحافظات، وذلك خلال توافر مغسلة خاصة صممت وجهزت لغسيل الحافظات، إذ تعمل المغسلة على غسل 2136 حافظة و1120 قاعدة يوميا.

650 مشربية

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توفر الرئاسة كذلك ماء زمزم طوال اليوم على مدار 24 ساعة، إذ أنشأت 650 مشربية، ووفرت 216 خزان إستيل، وذلك لتوفير أعلى وأرقى سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام وقاصديه، وتعمل إدارة سقيا زمزم على الإشراف المباشر على تلك المشربيات والخزانات ومتابعتها بشكل دائم، والتأكد من برودتها وجودة ماء زمزم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة في حالة وجود ملاحظتها أو حاجة الموقع إلى صيانة، بوجود فريق عمل مختص يقوم بعملية الإشراف الميداني.

وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كراسي خاصة داخل المصليات المخصصة لذوي القدرات الخاصة والمشايات الرئيسية في المسجد الحرام، لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للوصول إلى الحافظات وشرب ماء زمزم بكل يسر وسهولة.

تأمين وتخزين

تعمل إدارة السقيا في وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة على تأمين وتخزين وتحقيق أعلى درجات الجودة والسلامة، لتقديم ماء زمزم والمياه النقيّة الصالحة للشرب للمصلين والزوار، مبردة وغير مبردة، ليجد كل زائر حاجته من الماء وفي أماكن وجوده بالمسجد، إضافة إلى تأمين كاسات الشرب في جميع المواقع. كما قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان 21 ألف لتر من بئر زمزم، وتم استهلاك 26 مليون كاسة للسقيا.