أمطار القنفذة وأبها الأعلى بـ7 مناطق

فيما شهدت 7 مناطق هطول أمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت كميات الأمطار الأعلى في القنفذة بواقع 84.00 ملم، ثم مدينة أبها 51.00 ملم.

كما واصلت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية وبلدياتها التابعة أعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي شهدتها المنطقة، حيث عمل 1360 عاملا ومراقبا على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار.

وبلغ عدد البلاغات الواردة حتى مساء يوم أمس لمركز العمليات بإدارة الطوارئ نحو 247 بلاغا، والتي تركزت أغلبها في مواقع تجمع محدودة لمياه الأمطار في مواقع متفرقة من منطقة عسير، وعلى إثرها انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في تلك المواقع وعملت على سحب المياه المتجمعة وتحرير الطرق.

منسوب المياه

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كميات الأمطار في بعض المناطق

الرياض

جنوب غرب عفيف 3.20 ملم

مكة المكرمة

القنفذة / ثلاثاء الخرم 84.00 ملم

المدينة المنورة

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شمال شرق الحمنة 0.20 ملم

القصيم

بريدة 3.00 ملم

عسير

أبها 51.00 ملم

جازان

صامطة 2.20 ملم

الباحة

الأجاعدة 43.00 ملم