1000 زائر لمهرجان ليالي العوامية

استقطب مهرجان ليالي رمضانية المقام بمشروع وسط العوامية في بلدة العوامية أكثر من ألف زائر في ليلته الأولى، إذ جمع المهرجان أركانا تستعرض العادات الرمضانية وأركانا ترفيهية وتوعوية.

وأطلقت أمانة المنطقة الشرقية المهرجان بحضور شعبي متنوع من مختلف مناطق المنطقة الشرقية، إذ سيستمر المهرجان 5 أيام ويشمل فعاليات عدة، منها فعاليات ثقافية تتمثل في «بسطة كتب»، وفعاليات صحية، وفلكلور شعبي، والمتحف القطيفي، وركن الحرفيين وركن للأكلات الرمضانية، وإفطار رمضاني شعبي، وألعاب شعبية، وألعاب أطفال، ومعرض تصوير فوتوجرافي.

وشاركت في المهرجان جهات مؤسساتية رسمية، كجمعية العوامية الخيرية، ونادي السلام بركن آخر.

وذكر صاحب مشروع «بسطة كتب»، والذي شارك بركن في المهرجان، الكاتب حسن آل حمادة، أنه مشارك وسط العوامية ببسطة الكتب، والإقبال جميل جدا كأول ليلة من ليالي المهرجان، مشيرا إلى أن الركن يوفر أكثر من 150 عنوانا، وهي عناوين مناسبة للكبار والصغار، وتتنوع في الثقافة والتاريخ والأدب وفي القصة والرواية والشعر، متوقعا أن يرتفع العدد وتكثف أكثر وأكثر خلال الليالي القادمة. مضيفا بأن المهرجان استطاع اجتذاب العوائل بشكل كثيف، إذ إن غالب الزوار من العوائل، كما أن تنوع الأركان وجمالية المكان وبنائه الحديث جعلته مقصدا للزوار، وهذا ما سيؤسس لنجاح مهرجانات ونشاطات أخرى يستضيفها المشروع.