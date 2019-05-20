أمن الدولة يطيح بـ 26 خلال عشرة أيام من رمضان

وضمت قائمة المتهمين المقبوض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة خلال الفترة من 1 إلى 10 من شهر رمضان، 26 متهما ينتمون إلى 7 جنسيات عربية وآسيوية، فيما جاء السعوديون في المرتبة الأولى من ناحية العدد بواقع 14 متهما.
وجاء توزيع المتهمين بحسب الجنسية، كما يلي:
14 سعوديا، 5 يمنيين، سريلانكيان، سوريان، ومتهم واحد من كل من باكستان والفلبين والهند.
توزيع المتهمين بحسب تاريخ القبض والجنسية
1 رمضان 4 متهمين (سعودي، باكستاني، سريلانكي، سوري)
3 رمضان متهم واحد (سعودي)
4 رمضان 4 متهمين (3 يمنيين، وسوري)
5 رمضان متهمان (هندي، يمني)
6 رمضان 6 متهمين (4 سعوديين، وهندي، وسريلانكي)
7 رمضان متهمان (سعوديان)
9 رمضان متهمان (سعودي، وفلبيني)
10 رمضان 5 متهمين (سعوديون)
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