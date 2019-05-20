أمن الدولة يطيح بـ 26 خلال عشرة أيام من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بـ26 متهما في قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.

وضمت قائمة المتهمين المقبوض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة خلال الفترة من 1 إلى 10 من شهر رمضان، 26 متهما ينتمون إلى 7 جنسيات عربية وآسيوية، فيما جاء السعوديون في المرتبة الأولى من ناحية العدد بواقع 14 متهما.

وجاء توزيع المتهمين بحسب الجنسية، كما يلي:

14 سعوديا، 5 يمنيين، سريلانكيان، سوريان، ومتهم واحد من كل من باكستان والفلبين والهند.

توزيع المتهمين بحسب تاريخ القبض والجنسية

1 رمضان 4 متهمين (سعودي، باكستاني، سريلانكي، سوري)

3 رمضان متهم واحد (سعودي)

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4 رمضان 4 متهمين (3 يمنيين، وسوري)

5 رمضان متهمان (هندي، يمني)

6 رمضان 6 متهمين (4 سعوديين، وهندي، وسريلانكي)

7 رمضان متهمان (سعوديان)

9 رمضان متهمان (سعودي، وفلبيني)

10 رمضان 5 متهمين (سعوديون)