استعادة 11 مليون متر من الأراضي الحكومية

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، خلال الشهر الماضي، أكثر من 11 مليون م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي، في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الأعمال جاءت تنفيذا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، منبها إلى أن إحصاء أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قُدرت بمساحة بلغت نحو 11.542.745 م2، خلال الشهر الماضي، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.

وأضاف، أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.