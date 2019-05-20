استعادة 11 مليون متر من الأراضي الحكومية

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تلك الأعمال جاءت تنفيذا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، منبها إلى أن إحصاء أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قُدرت بمساحة بلغت نحو 11.542.745 م2، خلال الشهر الماضي، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.
وأضاف، أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.
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