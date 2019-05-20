فيما طالب عدد من مربي المواشي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتدخل لحماية المحاصيل الزراعية، سواء زراعة الأعلاف أو القمح والخضار والفواكه، وغيرها وكذلك المراعي، والغطاء النباتي من الجراد المنتشر بكثرة، حدد الباحث في العدوى الفيروسية والمستشار السابق لوزير الصحة يوسف عبدالرحمن بندقجي، 5 حلول للقضاء على الجراد دون خسارة المحاصيل.

خسائر كبيرة

قال رئيس رابطة مربي المواشي سعود الهفتا لـ«دوت الخليج»، إن «المتضرر الأول من الجراد المواطن، سواء كان مستهلكا أو مربي مواشٍ، مشيرا إلى أن زراعة الأعلاف تم تقليصها إلى 30 % من قبل وزارة البيئة، والجراد الآن سيقضي على ما تبقى منها».

رصد الآفات

حدد بندقجي 5 ‪حلول للقضاء على الجراد دون خسارة المحاصيل، هي ضبط جداول رصد الآفات، وإعادة حرث الأراضي الفارغة، والحرث مباشرة بعد المحاصيل المصابة لتفادي وجود بيض الجراد في التربة، واستخدام الري بنظام الغمر أو من خلال الرشاشات المحورية، إضافة إلى استخدام مبيدات ليس لها أضرار على البيئة أو الإنسان أو تتسبب في تسمم المحاصيل.

الحلول الـ5

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01 إعادة ضبط جداول رصد الآفات

02 استخدام المبيدات العضوية والمبيدات الحيوية

03 تتبع ورصد مواقع الجراد من خلال برامج تستخدم الأقمار الصناعية

04 إعادة حرث الأراضي الفارغة

05 الري بنظام الغمر أو من خلال الرشاشات المحورية