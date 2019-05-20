زيادة مخصصات مكافحة البعوض بالرياض

في وقت تشهد مدينة الرياض موجة غير مسبوقة من البعوض هذا العام، في ظل شبه غياب لأعمال المكافحة والرش، قال المجلس البلدي لمدينة الرياض إنه رصد ارتفاع عدد الشكاوى حول انتشار البعوض في مختلف أحياء مدينة الرياض، وقام بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض للوقوف على سبل الحد من آثار هذه الظاهرة، وذلك خلال الاستماع إلى برامج الإدارة العامة لصحة البيئة المعنية بمكافحة البعوض في مدينة الرياض، حيث تعرف على خطط الأمانة لانتظام آليات المعالجة، واستخدام مواد الرش المتوافقة مع المعايير العالمية.

وناقش المجلس في جلسته السابعة والخمسين خلال شهر رمضان آخر مستجداته، وإمكانية العمل على سرعة معالجة الوضع الحالي، في مختلف أحياء الرياض ومكافحة البعوض والحشرات الضارة داخل الأحياء السكنية، وتبين عدم إيفاء المخصصات المعتمدة للبرنامج بالعمل المطلوب، ودعما لجهود الأمانة فقد رفع المجلس إلى جهات عليا لزيادة مخصصات أمانة منطقة الرياض لهذا البرنامج، مراعاة لاتساع مدينة الرياض.