زيادة مخصصات مكافحة البعوض بالرياض

وناقش المجلس في جلسته السابعة والخمسين خلال شهر رمضان آخر مستجداته، وإمكانية العمل على سرعة معالجة الوضع الحالي، في مختلف أحياء الرياض ومكافحة البعوض والحشرات الضارة داخل الأحياء السكنية، وتبين عدم إيفاء المخصصات المعتمدة للبرنامج بالعمل المطلوب، ودعما لجهود الأمانة فقد رفع المجلس إلى جهات عليا لزيادة مخصصات أمانة منطقة الرياض لهذا البرنامج، مراعاة لاتساع مدينة الرياض.
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