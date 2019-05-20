

أبهـا 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

وقف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري اليوم، على عدد من المواقع المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المنقولة التي شهدتها مدينة أبها، وطريق السودة السياحي، ومحافظة رجال ألمع، وعقبتي ضلع والصماء خلال اليومين الماضيين.

وأكد المهندس الشراري استنفار كافة الفرق وعقود الصيانة وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ وقت مبكر اليوم، مبيناً أن الآليات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، باشرت في إزالة الانهيارات والأتربة من الطرق الرئيسة، إلى جانب قيام فرق الطرق الترابية بمهامها في فتح الطرق الترابية المتضررة من جريان السيول وفق ما يرد من بلاغات وحسب حالات الطرق.

وأوضح المهندس الشراري أن العمل جارٍ في عدد من المواقع في محافظة رجال ألمع، وعلى الطرق الرئيسة في أبها حسب خطط الطوارئ المعتمدة، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال عبور الطرق الترابية جراء هطول الأمطار، وتجنب العبور أثناء جريان السيول ومواقع الانهيارات، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

22:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع النقل بعسير يباشر إزالة الأضرار من الطرق الرئيسة جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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