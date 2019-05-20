السعودية اليوم / الإمارات ومالي توقعان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم



أبوظبي 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جمهورية مالي في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وتمويل المشاريع، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، وأخرى للتعاون في المجال الثقافي، ومذكرة الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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22:24ت م

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