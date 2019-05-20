السعودية اليوم / ( أجفند ) يعقد اجتماعه الدوري التاسع عشر



الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

عقد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند ) اجتماعه الدوري التاسع عشر اليوم برئاسة معالي نائب رئيس أجفند المهندس يوسف بن إبراهيم البسام .

واطلع المجلس على إنجازات أجفند خلال النصف الأول من عام 2019م ، والوقوف على أداء بنوك أجفند للشمول المالي، والمنتجات الجديدة التي ابتُكرت لتلبية احتياجات المستهدفين بما يسهم في أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وقد أسس أجفند حتى الآن 9 بنوك للشمول المالي في الأردن، واليمن، والبحرين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وسيراليون، وفلسطين، وموريتانيا, فيما بلغ عدد المستفيدين من بنوك أجفند أربعة ملايين وخمسمائة ألف مستفيد ، بتمويل وصل إلى أكثر من مائة مليون دولار سنوياً .

وبعد استعراض المشروعات المرشحة وفق معايير أجفند أقر المجلس 7 مشروعات تتمحور أهدافها حول : تعزيز الشمول المالي لأصحاب المزارع الصغيرة، وتنمية الطفولة المبكرة ، والتدريب الرقمي للشباب، ودعم ذوي الإعاقة البصرية، والتعليم منخفض التكلفة لأبناء الفقراء.

كما أقر المجلس تأسيس بنك للتمويل الأصغر في جمهورية رواندا بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) .

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21:17ت م

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