

الأحساء 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

استحدثت أمانة الأحساء, 3 إدارات نسائية في البلديات الفرعية التابعة للأمانة، " بلدية وسط الهفوف التاريخي، بلدية المبرز، بلدية الهفوف "، على أن تتفرع مهام الإدارة النسائية ببلدية وسط الهفوف إلى 4 بلديات أخرى " الجفر ، العمران ، العيون ، جواثا ".

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة وانطلاقاً من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –، وتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، استحدثت هذه الإدارات نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، وسعياً من الأمانة إلى تعزيز خططها الاستراتيجية والخدمية ومبادراتها التطويرية، وإيجاد بيئة عمل تتوافق مع كافة المتطلبات لسرعة إنجاز الأعمال، وذلك عبر تدعيم البلديات الفرعية بالكوادر النسائية، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة النسائية التي قد تتسبب في تأخير تلك المهام من خلال النظام المتبع في الفترة الراهنة.

// انتهى //

21:15ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الأحساء تستحدث 3 إدارات نسائية في البلديات الفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.