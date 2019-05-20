السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.2 درجات



إسلام آباد 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان عند الحدود مع أفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق شيترال ووادي سوات ومالاكند ومعظم الأجزاء الشمالية من باكستان.

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20:48ت م

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