السعودية اليوم / أمانة عسير تسحب 33 ألف طن من مياه الأمطار



أبها 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

واصلت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية وبلدياتها التابعة لها أعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي شهدتها منطقة عسير خلال الأيام الماضية .

وبلغ عدد البلاغات الواردة حتى مساء أمس لمركز العمليات بإدارة الطوارئ نحو 247 بلاغاً ، وتركزت في أغلبها لمواقع تجمع محدود لمياه الأمطار في مواقع متفرقة من منطقة عسير ، وعلى إثرها انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في تلك المواقع وعملت على سحب المياه المتجمعة وتحرير الطرق ونظافة المواقع المستهدفة عبر إزالة نواتج مخلفات مياه الأمطار، من خلال الاستعانة بفرق ميدانية مكونة من 1360 من القوى العاملة بجانب 185 جهازاً إشرافياً ورقابياً موزعاً على مدن ومحافظات منطقة عسير كافة ، ومدعمين بأكثر من 416 معدة متنوعة وآليات مختلفة.

وجرى سحب نحو 33.748 ألف طن من مياه الأمطار المتجمعة خلال الأيام الماضية، إضافة إلى رفع أكثر من 43 ألف متر مكعب من مخلفات مياه الأمطار.

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20:38ت م

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