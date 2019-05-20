

حائل 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

كرمت جامعة حائل أمس، منسوبيها المتقاعدين ومن انتهت فترة تكليفهم، وذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي بحضور معالي مدير جامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، وعدداً من عمداء الكليات والعمادات المساندة وذلك في منتجع بضاحية عقدة.

وأوضح معالي مدير الجامعة خلال اللقاء أن منسوبي الجامعة الذين تقاعدوا أو انتهت فترة تكليفهم أسهموا في تحقيق المنجزات التي حققتها الجامعة في الجانبين الأكاديمي والإداري.

وقال معاليه: "ستبقى أسماء زملائنا ممن تقاعدوا الأعوام الماضية أو في هذا العام، ومن انتهت فترة تكليفهم، باقية في سجل الرجال الذين خدموا منطقة حائل والوطن، عبر جامعتهم جامعة حائل ".

بعد ذلك كرَّم معالي مدير الجامعة الزملاء ممن انتهت فترة تكليفهم والمتقاعدين.

// انتهى //

20:33ت م

0190





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حائل تكرم منسوبيها المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.