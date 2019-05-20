الحج والعمرة: 49 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دعت وزارة الحج و العمرة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية : www.mcs.gov.sa.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (49) وظيفة شاغرة وهي موزعه على النحو التالي:

المرتبة رجال نساء المجموع 4 0 5 5 5 3 3 6 6 0 26 26 7 3 0 3 8 0 8 8 9 0 1 1 المجموع 6 43 49

أولاً : مواعيد تقديم الطلبات:

رابط التقديم على الأنترنت الفترة الزمنية للتقديم للرجال والنساء إيضاحات www.haj.gov.sa من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . 22/09/1440ه 24/09/1440هـ

ملاحظة: يبدأ التقديم الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 22/09/1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الاربعاء الموافق 24/09/1440هـ،وذلك عبر منظومة جدارة .

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ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين و المتقدمات):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب . يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

خريجي المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف). خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) . خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس). خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف). خريجي درجة الماجستير. خريجي درجة الدكتوراة . الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، و سيتم دعوة اكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين و المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات ،او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. بالنسبه للرجال يشترط اختبار القدره المعرفيه للجامعيين للمرتبه السادسه والسابعه الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) .

رابعاً : إيضاحات عــامــة:

هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح. البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على نظام جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف. ستقوم وزارة الحج والعمرة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها في الملفين المرفقين أدناه:

رقم الوظيفة مسمى الوظيفة الشاغرة مقر الوظيفة المرتبة الجنس 135 كاتب مكةالمكرمة 4 أنثى 118 مراقب خدمات مكةالمكرمة 4 أنثى 26 مراقب خدمات مكةالمكرمة 4 أنثى 28 ناسخ آلة مكةالمكرمة 4 أنثى 173 ناسخ آلة مكةالمكرمة 4 أنثى 320 مساعد إداري مكةالمكرمة 5 أنثى 319 مساعد إداري جده 5 أنثى 335 مساعد إداري مكةالمكرمة 5 أنثى 87 كاتب مكةالمكرمة 6 أنثى 72 كاتب مكةالمكرمة 6 أنثى 203 كاتب مكةالمكرمة 6 أنثى 110 كاتب مكةالمكرمة 6 أنثى 575 محاسب مساعد مكةالمكرمة 6 أنثى 572 محاسب مساعد مكةالمكرمة 6 أنثى 599 محاسب مساعد مكةالمكرمة 6 أنثى 567 محاسب مساعد مكةالمكرمة 6 أنثى 193 مدقق شئون الموظفين مكةالمكرمة 6 أنثى 609 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 565 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 600 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 352 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 323 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 569 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 151 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 346 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 303 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 312 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 146 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 142 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 334 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 594 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 143 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 302 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 574 مساعد إداري مكةالمكرمة 6 أنثى 238 باحث تطوير موارد بشرية مكةالمكرمة 8 أنثى 26 باحث تطوير موارد بشرية مكةالمكرمة 8 أنثى 213 باحث عمليات موارد بشرية مكةالمكرمة 8 أنثى 208 باحث عمليات موارد بشرية مكةالمكرمة 8 أنثى 225 باحث قانوني مكةالمكرمة 8 أنثى 50 باحث قضايا مكةالمكرمة 8 أنثى 62 باحث قضايا مكةالمكرمة 8 أنثى 233 باحث قضايا مكةالمكرمة 8 أنثى 45 مستشار قانوني مساعد مكةالمكرمة 9 أنثى