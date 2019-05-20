شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تدعو الخريجين للتقدم على 49 وظيفة إدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تدعو وزارة الحج و العمرة الخريجين و الخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa. وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (49) وظيفة شاغرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الحج والعمرة» تدعو الخريجين للتقدم على 49 وظيفة إدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.