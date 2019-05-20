مكة: اصطدام صندوق شاحنة بجسر مشاة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» عن اصطدام صندوق شاحنة بجسر مشاة في بطحاء قريش بمكة. أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» عن اصطدام صندوق شاحنة بجسر مشاة في بطحاء قريش بمكة. وأوضح المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادثة، بعد تلقي بلاغ من مواطن.



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