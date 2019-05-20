، اختلاسات الحوثي تدفع برنامج الغذاء إلى التهديد بوقف المساعدات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب مدير البرنامج عن قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية

هدد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين؛ بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات"، وعدم وصول المساعدات لأصحابها.

ووجه المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي رسالة تحذيرية إلى رئيس "المجلس السياسي الأعلى" لدى المتمردين مهدي المشاط، وهو أعلى مسؤول سياسي في صفوف الحوثيين، بتاريخ 6 مايو الحالي.

وقال متحدّث باسم البرنامج في جنيف، لوكالة فرانس برس: "الرسالة صحيحة وقد حررها برنامج الغذاء العالمي"، مشيراً إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر.

وتابع: "لاحظ برنامج الغذاء العالمي تقدماً بعد الرسالة الأولى (...)، لكن هذا التقدم توقف خلال الأسابيع الماضية، بل عادت الأمور في بعض الحالات إلى الوراء".

ووفق ما نقلته سكاي نيوز جاء في الرسالة أن المدير التنفيذي للبرنامج أعرب في ديسمبر الماضي عن "قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن" الواقعة تحت سيطرة المتمردين.

وأشار بيزلي إلى أنه في الأسابيع الماضية "جاء عناصر في حركة "أنصار الله" (الجناح السياسي للمتمردين) بطلبات جديدة تقوض الاتفاقات الموقعة"، مشدداً على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.

ودعا المدير التنفيذي للبرنامج الحوثيين إلى "التقيد بالاتفاقات"، محذراً من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الغذاء العالمي "لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة (أنصار الله)".