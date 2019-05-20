، اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعمار ،

- 1/2
- 2/2
قدمت الجمهورية اليمنية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة من أجل الإسهام العربي في إعادة إعمار وتنمية اليمن.
وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني في تصريح له اليوم: إن هذه الخطة تم تدارسها في اجتماع عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية؛ وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي، والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار.
وأضاف العاني أن الخطة قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني علي عاطف الشرفي، خلال الاجتماع المشترك اليوم، وهي خطة تفصيلية جيدة ومدروسة تتناول مختلف جوانب حياة المواطن اليمني بهدف تحسينها.
وأوضح أن الوفد اليمني استعرض تلك الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع أو نشاط وتكلفة كل نشاط، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية، وكذلك دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية في بيروت بشأن إعادة إعمار اليمن.
وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي بما يضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعماروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-20
قدمت الجمهورية اليمنية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة من أجل الإسهام العربي في إعادة إعمار وتنمية اليمن.
وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني في تصريح له اليوم: إن هذه الخطة تم تدارسها في اجتماع عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية؛ وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي، والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار.
وأضاف العاني أن الخطة قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني علي عاطف الشرفي، خلال الاجتماع المشترك اليوم، وهي خطة تفصيلية جيدة ومدروسة تتناول مختلف جوانب حياة المواطن اليمني بهدف تحسينها.
وأوضح أن الوفد اليمني استعرض تلك الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع أو نشاط وتكلفة كل نشاط، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية، وكذلك دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية في بيروت بشأن إعادة إعمار اليمن.
وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي بما يضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
09:43 PM
تضمن محاور عدة في الصحة والتعليم والإسكان والسياحة
قدمت الجمهورية اليمنية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة من أجل الإسهام العربي في إعادة إعمار وتنمية اليمن.
وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني في تصريح له اليوم: إن هذه الخطة تم تدارسها في اجتماع عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية؛ وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي، والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار.
وأضاف العاني أن الخطة قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني علي عاطف الشرفي، خلال الاجتماع المشترك اليوم، وهي خطة تفصيلية جيدة ومدروسة تتناول مختلف جوانب حياة المواطن اليمني بهدف تحسينها.
وأوضح أن الوفد اليمني استعرض تلك الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع أو نشاط وتكلفة كل نشاط، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية، وكذلك دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية في بيروت بشأن إعادة إعمار اليمن.
وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي بما يضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
، اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعمار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يقدم للجامعة العربية خطة شاملة لإعادة الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.