، "البحرين" تستنكر استهداف الحوثيين مكة المكرمة وجدة: عمل دنيء ،

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استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين وأدانت بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثماً على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية بنا: إذ تشيد وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، فإنها تؤكد أن مملكة البحرين كانت وستظل دوماً في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.
"البحرين" تستنكر استهداف الحوثيين مكة المكرمة وجدة: عمل دنيءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين وأدانت بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثماً على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية بنا: إذ تشيد وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، فإنها تؤكد أن مملكة البحرين كانت وستظل دوماً في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
08:47 PM
قالت: نقف صفاً واحداً إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول النيل من أمنها
استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين وأدانت بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثماً على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية بنا: إذ تشيد وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، فإنها تؤكد أن مملكة البحرين كانت وستظل دوماً في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.
، "البحرين" تستنكر استهداف الحوثيين مكة المكرمة وجدة: عمل دنيء ،
المصدر : الخليج 365
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