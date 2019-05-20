فيديو.. مواجهة بين خالد وجهيمان في العاصوف2 الحلقة 15

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي يتسلح فيه جهيمان بالأسلحة الرشاشة والذخيرة والفكر المتطرف.. يتسلح خالد بالعقل والتفكير المنطقي السليم والوسطية بعيدًا عن التشدد والغلو.. هكذا تقترب الأحداث من ذروتها في مسلسل العاصوف 2 الحلقة 15 التي عرضت الليلة.

واقتحم جهيمان الحرم المكي مع العشرات من أتباعه الضالين، فيما يحاول خالد مساعدة أحد الأشخاص في التواصل مع الأمن العام خارج الحرم المكي لإطلاعهم بما يدور داخل الحرم.

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وقام رفاق جهيمان بإطلاق النار بشكل عشوائي في الحرم المكي وقنصوا العديد منهم بعد أن منحهم جهيمان الإذن قائلًا: إذا رأيتم أحد رجال الأمن يرفع يده أطلقوا عليه النار.

ويسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.