شاهد .. لحظة اقتحام جهيمان الحرم المكي في العاصوف 15

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت الحلقة 15 من مسلسل العاصوف الجزء الثاني واقعة اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان وفرقته.

وتزامن الحادث مع وجود خالد وأبو يعيش في الحرم المكي لأداء العمرة.

واستغلت جماعة جهيمان دخول المسلمين في الصلاة وأدخلوا الأسلحة إلى الحرم المكي على النعوش لإيهام المصلين أنها تخص موتى.

Advertisements

ووقع خالد وأبو يعيش ضمن الرهائن التي اختطفها جهيمان ورجالة في الحرم المكي، فيما يستعد المهدي المنتظر لتلقي المبايعة من المحاصرين في المسجد.

وفي الوقت ذاته يصل الخبر إلى أم خالد التي تشعر بالقلق على ابنها وتطلب من ولديها محمد ومحسن الذهاب إلى مكة للبحث عن أخيهما.

ويسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطور علاقاتها، آخذاً في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.

وتناولت الحلقة 16 من مسلسل العاصوف قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام قبل 41 عامًا، حيث دخلت مجموعة من الرجال إلى الحرم وأدخلوا أسلحة فردية في نُعوش أتوا بها بذريعة الصلاة على أصحابها، ويقودهم جهيمان العتيبي ومعه ما يفوق 200 رجل يحاولون السيطرة على مداخل المسجد الحرام، واحتلوا الكعبة المشرفة مُتخذين دعاية دينية لأسباب سياسية.

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.