شكرا لقرائتكم فيديو.. المغامسي يوضح الفرق بين الأختان والأحماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-20 فيديو.. المغامسي يوضح الفرق بين الأختان والأحماء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، صالح المغامسي، الفرق بين الأختان ومفردها ختن والأحماء ومفردها حمو في العلاقات الأسرية. وقال المغامسي في حلقة اليوم من برنامج مع القرآن على قناة SBC تحت عنوان المصاهرة في القرآن: إن الأختان هم أقارب الزوجة بالنسبة للزوج، أما الأحماء فهم أقارب الزوج بالنسبة للزوج ويجمع المفردتين كلمة الأصهار، موضحًا أنه يجوز أن يطلق هذا اللفظ على أقارب الزوجين.









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