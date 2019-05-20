إطلاق مشروع مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم بالقصيم

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن بدء العمل بمشروع مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم بالقصيم، وذلك بعد توقيع عقد تنفيذ المشروع مع المقاول المنفذ، بتكلفة بلغت سبعة ملايين ونصف.

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وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، مطلق بن دغيم الخمعلي، أن الشؤون الصحية انتهت اليوم من توقيع عقد بدء تنفيذ المشروع بعد ترسيته على المقاول المنفذ، مبينًا أن المشروع يأتي على نفقة مؤسسة الشيخ عبدالعزيز المسند الخيرية رحمه الله، وضمن المشاريع التي حظيت باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ولفت إلى أن المشروع تشرف عليه إدارة الشؤون الهندسية بالمديرية، وقد روعي في تصميمه، إيجاد عيادات تخصصية بتصميم متميز، يضم تخصصات دقيقة والمختبرات وقسم للجراحة، بالإضافة المرافق والخدمات المساندة للمركز، حيث يقع المشروع على مساحة بلغت 2500 متر.

وأشار المدير العام أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التعاون المشترك بين الشؤون الصحية، بين رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية بالمنطقة لإنشاء المراكز الطبية المتخصصة التي تحتاجها المنطقة، وتسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.