فيديو.. الكلباني: ليس من الصحيح ربط الغنى بعدم السعادة

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ عادل الكلباني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، موضحًا أن الربط بين الغنى وعدم السعادة أو الغنى والمرض ليس صحيحًا على إطلاقه.

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وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن هناك أغنياء يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون حياة سعيدة، وكذلك هناك فقراء أصحاء، كما أن هناك أغنياء مرضى وفقراء يعانون المرض والعوز.

وتابع الكلباني: “إذا لم تجد رزقًا فاصبر وحارب الفقر بكل ما استطعت من قوة”.