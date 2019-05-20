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فيديو.. الكلباني: ليس من الصحيح ربط الغنى بعدم السعادة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عادل الكلباني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، موضحًا أن الربط بين الغنى وعدم السعادة أو الغنى والمرض ليس صحيحًا على إطلاقه.
وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن هناك أغنياء يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون حياة سعيدة، وكذلك هناك فقراء أصحاء، كما أن هناك أغنياء مرضى وفقراء يعانون المرض والعوز.
وتابع الكلباني: “إذا لم تجد رزقًا فاصبر وحارب الفقر بكل ما استطعت من قوة”.
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