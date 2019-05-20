- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الدوسري والجهني يؤمان المصلين في صلاة التراويح من الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الدوسري والجهني يؤمان المصلين في صلاة التراويح من الحرم المكي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
يؤم المصلين في صلاة التراويح هذه الليلة من المسجد الحرام كلٌّ من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور عبدالله الجهني.
وفي المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين هذه الليلة في صلاة التراويح كلٌّ من الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان والشيخ الدكتور أحمد بن حميد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوسري والجهني يؤمان المصلين في صلاة التراويح من الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.