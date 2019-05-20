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2019-05-20 الدوسري والجهني يؤمان المصلين في صلاة التراويح من الحرم المكي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين في صلاة التراويح هذه الليلة من المسجد الحرام كلٌّ من الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ الدكتور عبدالله الجهني. Advertisements وفي المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين هذه الليلة في صلاة التراويح كلٌّ من الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان والشيخ الدكتور أحمد بن حميد.









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