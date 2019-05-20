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2019-05-20 شاهد.. الحرم المكي تحت زخات المطر متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements هطلت زخات من المطر على المسجد الحرام اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك. واستقبل الزوار والمعتمرون زخات المطر بالدعاء إلى الله عز وجل والابتهال له سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار الخير.









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