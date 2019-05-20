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مطار أبها يعلن عن تشغيل المدرج الرئيسي

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلن مطار أبها الدولي عن انتهاء الأعمال في المدرج الرئيسي الذي تم إعادة تشغيله اليوم عند الساعة السادسة مساءً.

وجاء في حساب مطار أبها الدولي في "تويتر"، أن المدرج مُطور بمواصفات عالية للأجهزة الملاحية والإضاءة وبإمكانه استقبال الطائرات عريضة البدن ذات الحجم الكبير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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