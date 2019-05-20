شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبها يعلن عن تشغيل المدرج الرئيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلن مطار أبها الدولي عن انتهاء الأعمال في المدرج الرئيسي الذي تم إعادة تشغيله اليوم عند الساعة السادسة مساءً.

وجاء في حساب مطار أبها الدولي في "تويتر"، أن المدرج مُطور بمواصفات عالية للأجهزة الملاحية والإضاءة وبإمكانه استقبال الطائرات عريضة البدن ذات الحجم الكبير.