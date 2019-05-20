شكرا لقرائتكم خبر عن 2146 جولة «سلامة» على فنادق المعتمرين والمحلات في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة أكثر من 2146 جولة ميدانية شملت مباني المعتمرين والزوار والمحلات التجارية والشقق المفروشة والمطاعم وعددا من الأنشطة التجارية على اختلاف استخداماتها، في إطار جولاتها الميدانية التفتيشية التي بدأت أعمالها منذ خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير إدارة السلامة بالإدارة المقدم المهندس فواز بن إبراهيم الزايدي أنه روعيت في الخطة متابعة قيام شركات ومؤسسات السلامة والمصاعد الكهربائية بأعمال الصيانة الدورية قبل بداية الشهر الفضيل لضمان جاهزية الأنظمة وفعاليتها أثناء الحوادث، وكذلك رصد أي ملاحظات قد تتسبب في الحوادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي ومعالجة تلك التجاوزات.

وبيّن الزايدي أن الخطة اشتملت على تفعيل جانب التوعية الوقائية من خلال بث رسائل توعوية لكافة ساكني العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام باستخدام وسائل التواصل الحديثة والشاشات النقطية لإيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة.

يذكر أن مدني العاصمة المقدسة أصدر 5755 تصريحا لكافة الأنشطة منذ بداية هذا العام، منها 635 تصريحا للفنادق والشقق المفروشة و228 تصريحا للمطاعم، كما وقف على أكثر من 16368 منشأة، بمعدل 91 جولة كل يوم.