شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض» يرفع بزيادة مخصصات مكافحة البعوض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

رصد المجلس البلدي لمدينة الرياض ارتفاع عدد الشكاوى حول انتشار البعوض في مختلف أحياء مدينة الرياض، وقام بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض للوقوف على سبل الحد من آثار هذه الظاهرة، وذلك خلال الاستماع إلى برامج الإدارة العامة لصحة البيئة المعنية بمكافحة البعوض في مدينة الرياض، حيث تعرف على خطط الأمانة لانتظام آليات المعالجة، واستخدام مواد الرش المتوافقة مع المعايير العالمية.

ومتابعة لهذا الملف، ناقش المجلس أخيراً في جلسته آخر مستجداته، وإمكانية العمل على سرعة معالجة الوضع الحالي، في مختلف أحياء الرياض ومكافحة البعوض والحشرات الضارة داخل الأحياء السكنية، وتبين عدم إيفاء المخصصات المعتمدة للبرنامج بالعمل المطلوب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، ودعمًا لجهود الأمانة فقد رفع المجلس إلى جهات عليا لزيادة مخصصات أمانة منطقة الرياض لهذا البرنامج، مراعاة لاتساع مدينة الرياض واستيعاب الأحياء الجديدة، ولتحقق معالجة شاملة وتنفيذ الخطط الوقائية مستقبلاً.