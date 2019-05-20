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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.
دونالد ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.
20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
08:55 PM
قال: اقتصادهم سيستمر في الانهيار وإنه أمر محزن للشعب الإيراني
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.
، دونالد ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران ،
المصدر : الخليج 365
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