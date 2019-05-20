محمد بن مسعود - الدمام - نوقشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

ونوقشت خلال اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية بوزارة الخارجية السفير الدكتور معن حافظ. "الجبير" يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع الإقليمية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-20 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

ونوقشت خلال اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية بوزارة الخارجية السفير الدكتور معن حافظ. 20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 Advertisements 07:49 PM نوقشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين نوقشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

ونوقشت خلال اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الدول الأوربية بوزارة الخارجية السفير الدكتور معن حافظ. ، "الجبير" يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع الإقليمية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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