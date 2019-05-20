، شاهد.. أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والسماء ملبدة بالغيوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرصة مهيأة للهطولات.. وشملت معظم الأحياء والمنطقة المركزية

شهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم هطول أمطار من خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم الأحياء، شملت المنطقة المركزية والعزيزية والشرائع والكعكية والعوالي.

عدسة "الخليج 365" رصدت في جولة ميدانية مصورة مشاهد هطول الأمطار في مخططات الشرائع، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات.

ومن جانبها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وذلك خلال اليوم الاثنين.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.