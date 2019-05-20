الضمان الصحي عضوا في HL7 لتعزيز القدرات الرقمية

حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على عضوية منظمة المجموعة الدولية (HL7) «المستوى السابع الصحي» كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة على مستوى الشرق الأوسط، صرح بذلك الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس وائل الدهاسي، مبينا أن هذه العضوية ستسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، لافتا إلى أن منظمة المستوى السابع الصحي هي منظمة غير ربحية تضم في عضويتها ما يربو عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم، هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خلال تبادل الخبرات ومراجعة الإجراءات والمعايير واعتمادها من قبل أعضائها، بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

وقال الدهاسي، إن (HL7) تتمتع بعدة مزايا منها مرونة التعامل مع المتطلبات الجديدة، والتي تتيح أفضل حلول الدعم لأنظمة التطبيقات الذكية، كما تسهم في خفض التكاليف المالية وتختصر وقت الأعمال، وأضاف أن عضوية منظمة المستوى السابع تأتي في وقت هام جدا يتم فيه بناء منصة التعاملات الإلكترونية التأمينية الصحية، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية وفقا لأحدث المعايير العالمية، وأشار أن مجلس الضمان الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي في إطار إستراتيجية الرؤية 2030، التي تتطلب بناء قاعدة صلبة للتقنية الرقمية تمكن من رفع مستوى خدمات التأمين الصحي وتعزز الأدوات التنظيمية والإشرافية والرقابية للمجلس على سوق التأمين الصحي، مضيفا أن عدد المؤمن له بلغ أكثر من 11,399,672 مؤمنا من العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية عبر 5248 مقدم خدمة معتمد من خلال 27 شركة تأمين و10 شركات إدارة مطالبات.