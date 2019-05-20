4 مشروعات بلدية بـ40 مليون ريال في الأحساء

إلى ذلك، اعتمد الملحم، أمس قراراً باستحداث 3 إدارات نسائية في البلديات الفرعية التابعة للأمانة، في كل من: بلدية وسط الهفوف التاريخي، بلدية المبرز، بلدية الهفوف، وتتفرع مهام الإدارة النسائية ببلدية وسط الهفوف إلى 4 بلديات أخرى (الجفر، العمران، العيون، جواثا)، وذلك في إطار خطط الأمانة الإستراتيجية والخدمية ومبادراتها التطويرية، وخلق بيئة عمل تتوافق مع كافة المتطلبات لسرعة إنجاز الأعمال، وذلك عبر تدعيم البلديات الفرعية بالكوادر النسائية، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة النسائية، وجرى تم تكليف مها السديري مديرة الإدارة النسائية ببلدية وسط الهفوف التاريخي، ومروة المنصور مديرة الإدارة النسائية ببلدية الهفوف، ورشا الحمد مديرة الإدارة النسائية ببلدية المبرز.
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