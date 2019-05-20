السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من 11 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية



أبها 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي أكثر من 11 مليون متر مربع، من الأراضي الحكومية التي جرى التعدي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 11.542.745 متراً مربعاً خلال الشهر الماضي, وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.

وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على المواقع كافة بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.

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19:38ت م

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