

جدة 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجيرالإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في محيط المتحف المصري الكبير في القاهرة يوم الأحد 19 مايو 2019، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين والسائحين.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب, مشددًا أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة لن تزيد مصر والمصريين إلا قوة وإصرارًا في القضاء على التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وجدد الأمين العام الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره.

// انتهى //

19:20ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة تفجيرًا إرهابيًا استهدف حافلة سياحة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.