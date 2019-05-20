

الرياض 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

وقعت جامعة الملك سعود وشركة علم لأمن المعلومات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم اتفاقية تأجير مبنى رقم (13) من مباني أوقاف الجامعة بهدف استخدامه من قبل الشركة كمقر لمشروع رقمنة الثروة العقارية في مدينة الرياض أحد المشروعات الاستراتيجية لوزارة العدل.

وجرى التوقيع بحضور معالي مدير جامعة الملك سعود ورئيس اللجنة العليا لأوقاف الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، الرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات الدكتور عبد الرحمن الجضعي.

ويقع المبنى في الجهة الشرقية لمجموعة الأبراج، مجاورا لمدخل الجامعة الجنوبي عند دوار الكتاب، ويتألف من سبعة أدوار بمساحة 22،732 م2، بالإضافة إلى القبو ودورين أرضي سفلي وأرضي علوي لمواقف السيارات بالإضافة لبهو المدخل ، أما باقي الأدوار فهي عبارة عن مكاتب بمساحات مختلفة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها أوقاف الجامعة والمتمثلة في بناء نموذج وقف تعليمي يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية وتعزيز جهود البحث والتطوير والتعليم، ودعم المستشفيات الجامعية والأبحاث الصحية وإجراء الأبحاث المفيدة للبشرية، وغيرها من الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

19:20ت م

0177





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك سعود توقع اتفاقية تأجير مبنى أوقافها لشركة علم لأمن المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.