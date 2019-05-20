

بروكسل 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

أعلنت خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في بروكسل ان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية الأوروبية فيديريكا موغيريني بدأت زيارتها اليوم لمنطقة القرن الإفريقي في مقديشو بالصومال حيث التقت برئيس الوزراء حسن علي خير، مشيرة إلى انها زارت قوات وأفراد بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال.

ومواصلة لزيارتها في القرن الأفريقي ، ستزور فيديريكا موغيريني كينيا ، حيث من المقرر أن تلتقي بالرئيس الكيني كينياتا وأعضاء الحكومة، وستطلق أيضًا برنامجًا عبر الحدود، وتلتقي بمنظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى افتتاح مكاتب جديدة لوفد الاتحاد الأوروبي في نيروبي.

وستختتم زيارتها بالسفر إلى جيبوتي وإثيوبيا.

وقالت خدمة العمل الخارجي ان موغيريني ستلتقي في جيبوتي بالرئيس إسماعيل عمر غيلة ووزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، وكذلك الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (ايغاد) محبوب معلم، بالاضافة إلى زيارة بعثة الأمن البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ومشروع تحلية المياه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تلتقي في أديس أبابا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد لمناقشة الاجتماع الوزاري القادم بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والقضايا الإقليمية.

// انتهى //

18:27ت م

0174





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسؤولة اوروبية تزور منطقة القرن الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.