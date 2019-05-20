السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان



بيروت 15 رمضان 1440 هـ الموافق 20 مايو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

وجرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى شؤون ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:20ت م

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